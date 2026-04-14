ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Пускат три нови автобусни линии в София от 15 април

Пускат 3 нови автобусни линии в София от 15 април. Това съобщават от "Център за градска мобилност" във Фейсбук.

Ето кои са те:

  • Линия №65 - Свързва Боянска църква с метростанция „Красно село". Тя ще инава по бул. „Цар Борис III" и ще спира на всички съществуващи спирки по маршрута.
  • Линия №180 - Бизнес парк София - в.з. Косанин дол. Тя ще е нова връзка за вилната зона, като ще има спирки по Околовръстен път и вътрешноквартални улици. Ще обслужва и района на Младост 4.
  • Линия №182 - Бизнес парк София – ж.к. Лозен парк - с. Герман. Линията ще е директен транспорт до Герман, като ще обслужва ж.к. Лозен парк. Ще има нови спирки и удобни връзки по Околовръстен път.

От Центъра за градска мобилност съобщават, че ще има промяна в линия №107. Маршрутът се скъсява - вече ще обслужва участъка между Карпузица и Овча купел. Разкриват се нови спирки по ул. „Народен герой", а спирките към Боянска църква отпадат.

Автобус СНИМКА: Pixabay

🚍 3 нови автобусни линии от 15 април 🆕 Линия №65 - Свързва Боянска църква с метростанция „Красно село“. ✔️ Минава по...

Posted by Център за градска мобилност on Tuesday 14 April 2026

