Пускат западното локално платно на бул. "Васил Априлов" до гарата в Пловдив (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

1404
Западното локално платно на бул. "Васил Априлов" се асфалтира в момента и до края на деня ще бъде пуснато. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

За две нощи затварят за асфалтиране кръговото 

До края на деня се очаква да бъде възстановено движението по западното локално платно на бул. „Васил Априлов", съобщиха от фирмата-изпълнител.

Във връзка с довършителни дейности, в нощите срещу четвъртък и петък (от 23:00 до 05:00 часа) ще бъде временно затворено за движение кръговото кръстовище при Централна гара. Ограничението се налага поради полагане на последния слой асфалт.

В посочения часови диапазон достъпът на автомобили до кръговото кръстовище ще бъде преустановен от всички посоки.

От Община Пловдив призовават водачите да шофират с повишено внимание и да спазват въведената временна организация на движение.

Очаква се до края на седмицата и двете платна на бул. "Васил Априлов" да бъдат пуснати, но не е сигурно, тъй като досега имаше обещания това трасе да бъде отворено преди Великден.

Служители работят усърдно, за да спазят срока за пускането на бул. "Васил Априлов".
Служители работят усърдно, за да спазят срока за пускането на бул. "Васил Априлов". Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Западното локално платно на бул. "Васил Априлов" се асфалтира в момента и до края на деня ще бъде пуснато.
Служители работят усърдно, за да спазят срока за пускането на бул. "Васил Априлов".

