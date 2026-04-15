Пускат западното локално платно на бул. "Васил Априлов" до гарата в Пловдив (Снимки)

За две нощи затварят за асфалтиране кръговото

До края на деня се очаква да бъде възстановено движението по западното локално платно на бул. „Васил Априлов", съобщиха от фирмата-изпълнител.

Във връзка с довършителни дейности, в нощите срещу четвъртък и петък (от 23:00 до 05:00 часа) ще бъде временно затворено за движение кръговото кръстовище при Централна гара. Ограничението се налага поради полагане на последния слой асфалт.

В посочения часови диапазон достъпът на автомобили до кръговото кръстовище ще бъде преустановен от всички посоки.

От Община Пловдив призовават водачите да шофират с повишено внимание и да спазват въведената временна организация на движение.

Очаква се до края на седмицата и двете платна на бул. "Васил Априлов" да бъдат пуснати, но не е сигурно, тъй като досега имаше обещания това трасе да бъде отворено преди Великден.