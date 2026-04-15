На 20 април по част от „Тракия" движението в платното за Бургас поетапно ще е в една лента

На 20 април - понеделник, за обновяване на маркировката в участъка от 99-и до 109-и км на АМ „Тракия", в посока Бургас, ще се променя временно организацията на движение, съобщиха от АПИ.

От 8 ч. до 16 ч. трафикът в отсечката от 99-и км до 106-и км, на територията на област Пазарджик, ще се извършва в активната лента. За изпълнение на предвидените дейности поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента.

От 10 ч. до 16 ч. движението в участъка от 106-и км до 109-и км, в област Пловдив, ще се осъществява в активната лента и поетапно ще се ограничава навлизането в изпреварващата.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфортът на пътуване.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.