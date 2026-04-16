Следвеликденска яйчена разядка

КОЙ ГОТВИ
Димитър Димитров изпраща вкусна рязядка, ако обичате яйцата и ви се иска да приготвите нещо интересно и различно с тях. А и след Великден вероятно имате доста сварени и боядисани яйца.
ПРОДУКТИ
3 сварени яйца
50 г зряло сирене
50 г кашкавал
3 с.л. кисело мляко
1 с.л. зехтин
1 с.л. сок от лимон
1 ч.л. соев сос
Щипка млян черен пипер
Нарязан свеж копър
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Нарязваме яйцата на парчета. Натрошаваме сиренето и настъргваме кашкавала. Добавяме млякото, зехтина, лимоновия сок, соевия сос и подправките.
Слагаме всички продукти в по-дълбока купа и ги пасираме с пасатор до гладка и кремообразна текстура.
Оставяме получената разядка в хладилник за около 2 часа, за да се стегне и охлади напълно. Сервираме с препечени филийки и с чаша бяло винце.