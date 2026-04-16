Следвеликденска яйчена разядка

Димитър Димитров изпраща вкусна рязядка, ако обичате яйцата и ви се иска да приготвите нещо интересно и различно с тях. А и след Великден вероятно имате доста сварени и боядисани яйца.

3 сварени яйца

50 г зряло сирене

50 г кашкавал

3 с.л. кисело мляко

1 с.л. зехтин

1 с.л. сок от лимон

1 ч.л. соев сос

Щипка млян черен пипер

Нарязан свеж копър

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Нарязваме яйцата на парчета. Натрошаваме сиренето и настъргваме кашкавала. Добавяме млякото, зехтина, лимоновия сок, соевия сос и подправките.

Слагаме всички продукти в по-дълбока купа и ги пасираме с пасатор до гладка и кремообразна текстура.

Оставяме получената разядка в хладилник за около 2 часа, за да се стегне и охлади напълно. Сервираме с препечени филийки и с чаша бяло винце.