Светли четвъртък е!

Светли четвъртък. Св. мчци Агапия, Ирина и Хиония

На Светъл четвъртък от Светлата седмица се благославят светите апостоли Йоан и Яков.

Яков и Йоан били рибари подобно на баща си. Те били сред първите, които Исус избрал за свои последователи. Когато той ги поканил да го последват, двамата веднага оставили рибарския си занаят и тръгнали с него.

След време Исус избрал 12 от последователите си да бъдат негови апостоли. Яков и Йоан били едни от тях. В Евангелията братята Яков и Йоан се наричат синове Зеведееви по името на техния баща Зеведей, а също така според евангелист Марко, Иисус наричал братята Воанергес (в превод: синове на гърма), очевидно заради силния и поривист характер.

През Светлата седмица, започваща на втория ден след Великден, се прославят светите апостоли и Света Богородица.

Светлата седмица завършва с втората пасха в неделя. Нарича се Светла, защото Възкресението на Христос донася просветление за всички. Тя се нарича още и Нова неделя, защото с нея започва цикълът от недели, които споменават Христовото Възкресение. Нарича се и Томина неделя, защото в този ден се чете евангелското четмо за явяването на Христос на своите ученици, между които бил и апостол Тома.

Тази седмица е наситена и с момински празници.

Св. мчци Агапия, Ирина и Хиония

През времето на император Диоклетиан в Рим живеели три благочестиви девойки - Агапия, Ирина и Хиония, подложени на мъчения заради вярата им. "Като ви съжалявам, аз ви съветвам да се отречете от вашия Христос, а като награда ще ви избера богати момци, за които ще се омъжите и ще делите с тях слава и почести", рекъл Диоклетиан. Като се убедил, че не може да разколебае вярата им, осъдил Агапия и Хиония на смърт чрез изгаряне. А Ирина войниците пронизали със стрела.