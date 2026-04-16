Интензивен е товарният трафик на „Капитан Андреево"

ГКПП Капитан Андреево СНИМКА: Архив

Трафикът на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево“ на границата с Турция е интензивен на изход за товарни автомобили, съобщи на сайта си Главна дирекция „Гранична полиция“ на Министерството на вътрешните работи. Данните са към 06:00 часа. 

На граничните преходи с Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален. 

Преминаването на всички гранични преходи с Румъния се осъществява нормално. На граничния преход Русе – Гюргево се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира, напомнят от „Гранична полиция“. 

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През граничните преходи „Рудозем“, „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

 

 

 

ГКПП Капитан Андреево СНИМКА: Архив

