Бързи малки питки с извара

КОЙ ГОТВИ

Виолета Василева изпраща вкусна и бърза рецепта.

ПРОДУКТИ

Мярката е чаена чаша с вместимост от 240 мл

2 яйца

1 ч.ч. извара

1 ч.ч. брашно

6 с.л. олио

щипка-две сол

1 пакетче

бакпулвер

за овалване и поръска - сусам и шарена сол

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Объркваме в купа яйцата с изварата, олиото и солта. Добавяме пресятото брашно и бакпулвера.

Омесваме с ръце сместа до хомогенна смес. С намаслени ръце вземаме от сместа малко повече от големината на орех. В тава, покрита с хартия за печене, подреждаме малките питки.

Овалваме в сусам и поръсваме с шарена сол.

Печем в предварително затоплена фурна на 180 градуса до приятен загар за около 15 - максимум 20 минути.