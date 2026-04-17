Бързи малки питки с извара

Поръсват се с шарена сол
КОЙ ГОТВИ
Виолета Василева изпраща вкусна и бърза рецепта.
ПРОДУКТИ
Мярката е чаена чаша с вместимост от 240 мл
2 яйца
1 ч.ч. извара
1 ч.ч. брашно
6 с.л. олио
щипка-две сол
1 пакетче
бакпулвер
за овалване и поръска - сусам и шарена сол
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Объркваме в купа яйцата с изварата, олиото и солта. Добавяме пресятото брашно и бакпулвера.
Омесваме с ръце сместа до хомогенна смес. С намаслени ръце вземаме от сместа малко повече от големината на орех. В тава, покрита с хартия за печене, подреждаме малките питки.
Овалваме в сусам и поръсваме с шарена сол.
Печем в предварително затоплена фурна на 180 градуса до приятен загар за около 15 - максимум 20 минути.