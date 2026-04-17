До 24° плюс облаци и слънце в изборния ден

От вторник започва нов дъждовен период

В петък минималните температури ще са от 4 до 9, по Черноморието - до 7°. Сутринта ще е слънчево с временно намалена видимост в поречията. Следобед облаците ще се увеличават. През нощта срещу събота в Западна България ще превалява. Ще се задържи сравнително топло за сезона с очаквани максимални температури от 17 до 22, по Черноморието до 12°. Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

Минималните температури в събота ще са от 7 до 12, по Черноморието от 0 до 9°. Преди обед облачността ще е значителна, с превалявания в Добруджа и в централните части от страната. Следобед облаците ще намаляват, като значителна ще се задържи облачността над Югоизточна България. Максималните температури ще са от 14 до 19, в западните райони от 18 до 23, по Черноморието - до 18°. Над планините ще е облачно, ще валят дъжд и сняг в Рила и Пирин. Има повишена лавинна опасност и заледени туристически пътеки над 2000 м.

В изборния ден минималните температури ще са от 5 до 10, по Черноморието - до 9°. Денят ще започне с облаци на изток и слънце на запад. Максималните температури ще са от 18 до 23, в южните и югозападните райони до 24°. Над планините облачността ще е разкъсана и ще е ветровито. В понеделник ще има значителна облачност, но без дъжд. Ще се затопля. От вторник – нов дъждовен период.