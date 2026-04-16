Нова автобусна линия № 95 ще свързва „Манастирски ливади" и „Студентски град"

Във връзка с подобряване на транспортното обслужване и оптимизация на маршрутната мрежа, Столична община въвежда промени, с които се закрива автобусна линия № 805 и се разкрива нова автобусна линия № 95. Тя ще осигурява директна връзка между кв. „Манастирски ливади" и ж.к. „Студентски град".

Новата линия № 95 ще се движи на интервал от 15 минути в делнични дни и на 30 минути по време на празници.

В посока ж.к. „Студентски град" автобусите ще преминават през: кв. „Манастирски ливади" (обръщателно колело) – ул. „Луи Айер" – бул. „Тодор Каблешков" – бул. „Филип Кутев" – ул. „Могилата" – ул. „Данаил Крапчев" – ул. „Трифон Кунев" – ул. „Емануил Попдимитров" – ул. „Георги Райчев" – бул. „Симеоновско шосе" – ул. „Георги Русев" – ул. „Проф. Живко Сталев" – ул. „Акад. Стефан Младенов" – ж.к. „Студентски град".

В посока кв. „Манастирски ливади" маршрутът е: ж.к. „Студентски град" – ул. „Акад. Стефан Младенов" – ул. „Проф. Живко Сталев" – ул. „Георги Русев" – бул. „Симеоновско шосе" – ул. „Асен Разцветников" – ул. „Йордан Стубел" – ул. „Данаил Крапчев" – ул. „Могилата" – бул. „Филип Кутев" – бул. „Тодор Каблешков" – ул. „Луи Айер" – кв. „Манастирски ливади" (обръщателно колело).

С пускането на линията се разкриват и нови спирки, сред които: „Ул. Младежки проход", „Ул. Никола Крушкин – Чолака", „Ул. Емилиян Станев", Метростанция „Витоша" (само в посока кв. „Манастирски ливади"), „Ул. Марин Тодоров", „Ул. Чавдар Мутафов", „Ул. Емануил Попдимитров", „Студентски град" и „Бл. 29А ж.к. Малинова долина".

Въведените промени имат за цел осигуряването на по-добра свързаност между кварталите и по-ефективно обслужване на пътниците в тези райони.