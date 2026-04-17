Светли петък е, вижте кой празнува имен ден днес

Светли петък. Живоприемни източник. Преп. Симеон Персидски. Преп. Акакий, еп. Мелитински

Преподобни Акакий живял през пети век. Той взел участие в Третия вселенски събор в гр. Ефес (431 г.), където се проявил като последователен и упорит защитник на православието. Взел дейно участие при изобличаването на Несториевата ерес. Оказал голяма услуга на църквата, като по време на смутове и вълнения защитавал православието и съдействал да се възстанови мирът между пастирите и християните.

На този ден имен ден празнуват: Симеон, Симеона, Симон, Симона, Симо, Сима