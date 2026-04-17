Вижте как променят движението в София в деня на изборите

От 07.00 часа на 19.04.2026г. до приключване на транспортирането и предаването на изборните книжа и материали от районните избирателни комисии, да се забрани престоят и паркирането на паркинга на пл. "Д-р Желю Желев".

От 19.00 часа на 19.04.2026 г. до приключване на транспортирането и предаването на изборните книжа и материали от районните избирателни комисии, се ограничава движението на превозни средства по двете платна на бул. „Цар Освободител" в участъка от пл. „Буров" до ул. „Г. С. Раковски".

От 07.00 часа на 19.04.2026г. до приключване на транспортирането и предаването на изборните книжа и материали от районните избирателни комисии на Централната избирателна комисия и ползването на вход „Изток" от страната на паркинга на пл. Д-р Желю Желев" ще бъде осигурена охрана с полицейско присъствие на района около входа на сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I" №1, гр. София.