Другата седмица ще слагат маркировка в участъците Костенец - Боровец, Костенец - Габровица и Елешница - Нови хан



През следващата седмица - от 20 април /понеделник/ до 24 април /петък/, от 9 ч. до 17 ч., ще се полага маркировка в участъците от път II-82 Костенец - Долна Баня - Боровец, път I-8 Костенец - Габровица и път III-105 Елешница – Елин Пелин – Нови хан. Необходимо е шофьорите да се движат внимателно и да спазват стриктно пътната сигнализация, тъй като поетапно ще се ограничава преминаването в една от лентите и трафикът ще се насочва в свободната лента, съобщиха от АПИ.

В отсечките от път II-82 Костенец - Долна Баня – Боровец и път I-8 Костенец – Габровица в момента се извършва текущ ремонт и в началото на месец май по тях ще премине част от маршрута на колоездачна обиколка на Италия (Giro d'Italia).

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфортът на пътуване.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.