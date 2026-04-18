Светла събота е!

Светла събота. Преп. Йоан. Св. мчк Виктор

На шестия ден от Светлата седмица след Великден православните християни отбелязват Светла събота.

Преподобни Йоан бил ученик на св. Григорий Декаполит. Той приел монашеско пострижение твърде млад и израснал под духовно ръководство на своя учител. Когато император Лъв Армянин предприел гонение срещу почитателите на светите икони, преподобни Йоан бил подложен на жестоки мъчения заедно с учителя си Григорий. След смъртта на св. Григорий преподобни Йоан станал игумен на основания от него манастир в Цариград.

Имен ден: Виктор, Виктория