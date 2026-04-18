Облачно и дъждовно ще е на 18 април

3040

Днес синоптичната обстановка в страната ще се усложни. Вятърът ще бъде от север-североизток, умерен до силен и с него ще нахлува по-студен въздух. Облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна и отначало в Западна България, а по-късно през деня и в останалите райони от страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. По-значителни ще са явленията в планинските райони. Минималните температури ще са предимно между 5° и 10°, а максималните - между 15° и 20°. В София минималната температура ще е около 7°, максимална - около 17°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, но само на места по северното крайбрежие ще превали дъжд. Ще е ветровито с умерен и силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 14°-15°. Температурата на морската вода е 11°-12°. Вълнението на морето ще бъде 2 -3 бала.

Над планините облачността ще е значителна, купесто-дъждовна и на много места ще има интензивни валежи и гръмотевици. По-значителни ще са явленията в масивите в Югозападна България. Над около 1800 метра валежите ще са от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°, съобщи НИМХ, цитиран от БТА. 

