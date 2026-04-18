Вятърът стихва, а облачността намалява

През нощта облачността ще намалее и над повечето райони ще бъде предимно ясно. Само на отделни места до полунощ ще превали слаб дъжд.

Вятърът ще отслабне и ще стихва, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Сутринта в котловините и низините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, за София – около 5°, предава БТА.

Атмосферното налягане е около средното за месеца и няма да претърпи съществена промяна.

Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, а след пладне ще има разкъсана облачност, по-значителна над южните, източните и планинските райони, където на отделни места ще превали дъжд.

Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, по Черноморието - между 15° и 19°, за София – около 20°.

Над Черноморието ще има променлива по-често значителна облачност. Само на отделни места след обяд ще превали слаб дъжд. Преди обяд ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, а в следобедните часове – от югоизток.

Максималните температури ще бъдат между 15° и 19°. Температурата на морската вода е около 12°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Над планините преди обяд, главно в западната половина от страната, ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове облачността ще се увеличи и на места ще има превалявания от дъжд, по най-високите планински върхове и била - от сняг.

Ще духа умерен, в масивите от Източна България и силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 4°.

През първите дни от новата седмица въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, на повече места и повече по количество във вторник. В понеделник вятърът ще е слаб, преди обяд от юг-югоизток, по-късно през деня ще се ориентира от северозапад, във вторник ще се усили. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните в понеделник между 18° и 23°, във вторник с 2-3 градуса по-ниски.