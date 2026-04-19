Облачно време ни очаква на 19 април

Тази сутрин в котловините и низините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, за София – около 5°.

Преди обяд ще бъде предимно слънчево, а след пладне ще има разкъсана облачност, по-значителна над южните, източните и планинските райони, където на отделни места ще превали дъжд. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, по Черноморието - между 15° и 19°, за София – около 20°.

Над Черноморието ще има променлива по-често значителна облачност. Само на отделни места след обяд ще превали слаб дъжд. Преди обяд ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, а в следобедните часове – от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 15° и 19°. Температурата на морската вода е около 12°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Над планините преди обяд, главно в западната половина от страната, ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове облачността ще се увеличи и на места ще има превалявания от дъжд, по най-високите планински върхове и била - от сняг. Ще духа умерен, в масивите от Източна България и силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 4°, съобщава БТА.