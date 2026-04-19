Неделя след Пасха – Томина

Неделята след Великден е наречена на св. Тома Неверни - един от 12-те апостоли, който не повярвал във Възкресението. Затова Христос му се явил и позволил да сложи пръст в раните му.

Това е описано в "Евангелие от Йоан". На осмия ден Исус се явил на учениците си, но Тома не бил сред тях. После те му казали: "Видяхме Господа". Той им отвърнал: "Ако не видя на ръцете му раните от гвоздеите и не сложа ръка на ребрата му, няма да повярвам". Тогава Христос се обърнал към него: "Дай си пръста тук и виж ръцете ми, дай ръката си и я сложи на ребрата ми. И не бъди невярващ, а вярващ. Понеже ме видя, повярва ли? Блажени са тези, които без да видят, са повярвали".

Томина неделя е последният ден от Светлата седмица. На много места има традиция жените повторно да боядисват яйца и да ги раздават за душите на покойните.

Имен ден празнуват: Тома, Томислав, Томислава

Св. ап. Иаков Зеведеев. Св. Епифаний, еп. Кипърски и св. Герман, патр. Константинополски

Герман е цариградският патриарх, на когото църквата посвещава отделен празник в календара – 12 май – заради продължителната му борба с иконоборството. Живял е през VIII в., по времето на император Анастасий, когото споменават заради изграждането на стените Анастасиеви. След продължителната си борба с иконоборците Герман напуснал патриаршеския престол и заживял в пустинята.

В народната представа се свързва с много по-древни езически повелители на небесните летни бури – град, дъжд, огнена стихия. Българинът го нарича Герман, Гечо, Джерман, Калоян, Кабаиван, Скалоян, Драганчо и изпълнява на празника му обичай за предизвикване, измолване на дъжд. Нарича се още Герман Градушкар, защото пази хората от градушка. Негови побратими градушкари са Вартоломей (11 юни), Лисе (14 юни) и Видовден (15 юни). Герман е първият, най-главният.

Имен ден празнуват: Герана, Герасим, Герда, Герман, Геро, Искра, Искрен