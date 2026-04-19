Интензивен трафик на границата с Турция

Движението е интензивно на изход за товарни автомобили на контролно-пропускателните пунктове с Турция - "Капитан Андреево" и "Лесово" , съобщава Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) на сайта си. Информацията е към 6:00 часа.

Трафикът е нормален на всички преходи на границата с Румъния. На граничен преход Русе – Гюргево се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира, напомнят от ГДГП.

На границата с Гърция преминаването е нормално на всички гранични преходи. През "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона.

През граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

Така е и около пунктовете на границата със Сърбия.