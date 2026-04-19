Климатологът Симеон Матев: Младите хора се влияят повече от времето, когато гласуват

"Ще има краткотрайни превалявания в Източна и Южна България, в Стралджа има валежна зона, но просто изчаквате 15 минути и отивате гласувате", коментира в "Събуди се" по NOVA климатологът Симеон Матев.

Той отбеляза, че "между 1 до 3% от изборните резултати могат да бъдат повлияни от времето, това не е голям процент, но ако вотът е на кантар", могат да са значими.

И допълни, че в САЩ имаше случай, когато се завихря ураган точно преди президентски избори, но властите имаха толкова силна реакция, че в крайна сметка имаше повече гласували.

Той даде пример и от Индия: "Едни избори съвпаднаха с горещините, те не са като тези тук - 50-60 млн. души бяха възпрепятствани да гласуват".

Данни сочат освен това, че "младите хора се влияят повече от времето, защото са по-аполитични", коментира още Матев, като посочи, че когато вали те са по-склонни да не излязат, докато при по-възрастните това не е пречка.