КОЙ ГОТВИ

Наталия Панчева предлага рецепта за агнешка дроб сарма без заливка по случай наближаващия Гергьовден.

ПРОДУКТИ

1 агнешки комплект (сърце, черен и бял дроб), 500 г ориз, 5 моркова, 2 връзки пресен лук, 1 връзка пресен чесън, магданоз, пресен джоджен, ронена чубрица, черен пипер и сол на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Слагаме във вряща подсолена вода за 10-15 минути почистения и измит агнешки комплект. Изваждаме го и го нарязваме на кубчета.

Нарязваме морковите на кубчета, наситняваме пресните лук и чесън. Смесваме ги с нарязания агнешки комплект и прехвърляме всичко в дълбока тава.

Прибавяме ориза и подправките - ситно нарязания магданоз, джоджен, чубрица, черен пипер и сол. Разбъркваме всичко много добре и заливаме с бульона от варенето. Количеството на бульона спрямо ориза е в съотношение 1:2,5 (1 част ориз към 2,5 части бульон).

Печем в предварително загрята на 200 градуса фурна за около 25-30 минути или докато течността изври и отгоре се запече. Поднасяме ястието топло, гарнирано с биволско кисело мляко и пресен джоджен.