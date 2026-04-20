ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Малкият Иванчо се чуди: партиите купуват едно, кан...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22697875 www.24chasa.bg

Интензивен трафик на границата с Турция за камиони

984
Интензивен е трафикът за товарни автомобили на изхода на ГКПП „Капитан Андреево“ СНИМКА: Архив

Трафикът на граничните пунктове с Турция „Капитан Андреево“ и „Лесово“ е изключително интензивен на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин, информира БТА.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През преходите „Рудозем“, „Златоград", „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът на границата с Румъния е нормален на всички гранични преходи. На прехода Русе – Гюргево се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение и движението се регулира.

Трафикът на границите с Република Северна Македония и със Сърбия също е нормален.

Четете още

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Осмо теглене: Вижте изборното студио на "24 часа" (Видео)