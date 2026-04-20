Вижте къде в София няма да има вода на 21 април

На 21 април (вторник) 2026 г. във връзка изпълнение на строително-монтажни работи на адрес ж.к. Левски В ул. „Станислав Доспевски" и ул. „576-та" се налага спиране на водоподаването от 09:00 часа до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района между:

община Подуяне, ж.к. Левски В

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ж.к. Левски В - ул. „Станислав Доспевски" пред бл. 14.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването, съобщиха от пресцентъра на "Софийска вода".

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода" АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.