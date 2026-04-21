Сарми с листа от леворда

В плънката се слагат кайма и ориз

КОЙ ГОТВИ

“Получават се малки, вкусни и ароматни сарми, които нямат нужда от друга подправка. Листата са жилави за навиване, затова може да поставите по няколко в чиния и да завъртите в микровълновата на ниска мощност за минутка”, ни пише Пепа Стоева.

ПРОДУКТИ

500 г кайма, 1 к.ч. (около 120 мл) ориз, 100 мл олио (ако каймата е мазна, по-малко), 2 малки домата - ситно настъргани или пасирани без люспата (или пасирани 200 г домати от консерва), 1 малка глава лук - ситно нарязан, 1 морков (ситно настърган), сол и черен/червен пипер на вкус, около 60-70 листа от леворда, вода и 50 мл лимонов сок

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Размесваме каймата добре заедно с всички други продукти без левордата, водата и лимоновия сок.

Поставяме на късата страна на всеки лист леворда по 1 кафена лъжичка от сместа. Завиваме стегнато. Тъй като листата са малки, може да се поставят 2 едно до друго или да се навиват напред на триъгълничета.

Нареждаме ги плътно една до друга в тава за печене. Заливаме ги с лимоновия сок и водата - 3 части вода към количеството ориз.

Покриваме тавата с капак или с лист алуминиево фолио. Печем за около 50 мин във фурната на 180 градуса.