Тежък трафик на "Капитан Андреево" и "Лесово" за тирове

Интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево". Снимка: Архив

Движението на граничните контролно-пропускателни пунктове с Турция - "Капитан Андреево" и "Лесово", е изключително интензивно на изход за товарни автомобили, съобщава Главна дирекция "Гранична полиция". Информацията е към 6 часа.

На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички ГКПП, пише БТА.

На границата със Сърбия трафикът е нормален на всички пунктове.

Преминаването е нормално на всички гранични преходи с Румъния. На граничен преход Русе – Гюргево се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира, напомнят от ГДГП.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Гърция.

През граничните преходи "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона.

През граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

