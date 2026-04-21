Георги Рачев: Очаква ни студено време цяла седмица, няма да има опасност от наводнения

Въпреки очакваните силни и чести валежи, няма опасност от наводнения. Ако стигнем 11–12 градуса в София, ще бъде много добре. Студено време ни чака.

Това каза климатологът проф. Георги Рачев пред bTV. Според прогнозата му сряда се очертава като най-студения ден.

"Жълт код не е нещо много страшно. Жълт код е внимание – не влизай в кръстовището. Или ако си в кръстовището, изнасяй се, докато е време. Внимание – карай внимателно", обясни той, подчертавайки, че това е предупреждение за повишено внимание, а не за опасни явления", заяви Рачев

За валежите проф. Рачев беше категоричен: „Не виждам опасност от наводнение." Очакваните количества в Южна България – включително в Рило-Родопския масив – ще достигнат на места около 30 литра на квадратен метър за няколко дни, което „не представлява нещо съществено". Все пак тези валежи ще допринесат за повишаване на речните нива, но без риск от критични ситуации.

Синоптичната обстановка се определя от мощен антициклон над Великобритания и преминаващ студен фронт над България.

"Над България е един студен фронт, който ще мине днес и ще създаде ниско атмосферно налягане над Южна Гърция", обясни проф. Рачев. Този процес ще доведе до образуването на слаб средиземноморски циклон, който ще премине южно от страната. Затова и валежите ще бъдат по-интензивни именно в Южна България.

В Западна България, особено в котловините като Трънско, Драгоман и Кюстендил, има вероятност температурите да паднат до около 0°C.

След краткото захлаждане се очаква подобрение: "Започва затопляне към неделя, но температурите ще останат с няколко градуса по-ниски от предишните очаквания", обясни проф. Рачев.

Към края на април и началото на май времето ще остане динамично, с чести валежи - типично за сезона. Въпреки пролетното развитие на облачността, в планините зимата все още напомня за себе си: „Над 1600–1700 метра прехвърчат снежинки", а по високите върхове снежната покривка достига до 2,5–3 м.