Лоши са условията за туризъм в планините - облачно, мъгливо и дъждовно

Лоши са условията за туризъм в планините. Това съобщиха от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

Времето е облачно, мъгливо, с температури във високите части на планините около минус 2 – минус 3 градуса, а по другите места – около 5 градуса. В планините има още превалявания от дъжд, а над 2000 метра височина – от сняг, пише БТА.

Съоръженията по курортите не работят.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 1600-1700 метра – от сняг. Значителни ще бъдат валежите в Родопите, Странджа и Сакар, където се очакват и гръмотевици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, който до вечерта ще се ориентира от север. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.