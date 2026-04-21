Вижте къде в София няма да има вода на 22 април

„Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в части на столицата утре, съобщиха от дружеството.

Заради строително-монтажни работи в с. "Железница" се налага спиране на водоподаването от 09:00 часа до 14:00 часа в селото в община „Панчарево".

Във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи на адрес кв. БАН IV-ти км. , бул. „Цариградско шосе" № 105 се налага спиране на водоподаването от 10:00 часа до 21:30 часа в района между:

община Слатина - кв. БАН IV км., бул. „Цариградско шосе"/локално платно/ от ул. „Христо Чернопеев" до бул. „Асен Йорданов", зала „Арена 8888 София", база на „ЦСКА". ж.к. Изток- ул. „Д-р Любен Русев" от бул. „Цариградско шосе" до Републикански Неврологичен диспансер, Блок Балкан.

Пак заради ремонти на адрес: кв. Бояна, ул. „Ралевица" кръстовището с ул. „Кумата", се налага спиране на водоподаването от 09:30 часа до 20:30 часа в района между:

община Витоша, кв. Бояна - ул. „Георги Войтех", ул. „Подграмада", ул. „732", ул. „Проф. Илия Йосифов", ул. „ Радецки", ул. „Кумата".

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването, посочват от дружеството.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода" АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

„Софийска вода" АД предварително се извинява на своите клиенти за причинените временни неудобства!

Интернет сайтът на дружеството (www.sofiyskavoda.bg) дава възможност на клиентите да се абонират за съобщенията за прекъсване на водоподаването. На електронната си поща те могат лично да получават информация за планираните спирания. Друг начин е да се възползват от безплатната услуга за известяване чрез СМС.