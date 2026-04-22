Добруджанки със сирене

КОЙ ГОТВИ

Валя Михайлова изпраща рецепта сиренки. “Бърза и вкусна закуска за малки и големи. Приготвят се много лесно. Хрупкави отвън и мекички отвътре”, ни пише тя.

ПРОДУКТИ

1 ч.ч. кисело мляко

1 ч.л. сода

1 яйце

1/3 ч.ч. олио

1 ч.л. сол

200 г краве

сирене

3 ч.ч. брашно

1 ч.л. бакпулвер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Загряваме фурната на 230 градуса. В купа слагаме киселото мляко и угасяме содата в него.

Добавяме яйцето, олиото, солта и натрошеното сирене. Накрая слагаме и пресятото брашно с бакпулвера.

Омесваме тесто, което трябва да е леко лепкаво. Ако е необходимо, добавяме 1-2 с.л. брашно, но не повече.

Покриваме тава с хартия за печене. С ръце откъсваме малко от тестото и оформяме сиренките в неправилна форма, като леко ги прищипваме с ръце. Печем ги за 15 минути до златисто.