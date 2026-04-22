АПИ: Ограничава се движението в участък от пътя София – Калотина

Път Снимка: Pixabay

Започва модернизация на около 70 м от първокласния път I-8 в района на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Калотина“.

За изпълнение на строителните дейности от днес бъде ограничено движението в платното за София в участък с дължина близо 700 м при 1 км на пътя София – Калотина, съобщиха от прецентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Трафикът ще преминава двупосочно в платното за ГКПП „Калотина“. Строително-монтажни работи ще се извършват в района на граничния пункт, като трасето ще бъде разширено и ще има по две платна в посока. 

Изпълнител на строително-монтажните работи на отсечката е Консорциум „Калотина 2020“ ДЗЗД. Срокът за изпълнение е 90 дни, а стойността на договора е 521 544,43 евро с ДДС. Строителният надзор е възложен на „Консулт Инженерингс“ ЕООД, а техният договор е 4877,72 евро с ДДС, допълниха от АПИ.

След извършване на строителството в платното за София модернизацията ще продължи в платното в посока към граничния пункт. Прогнозният срок за завършване на дейностите е до средата на юли 2026 г.

Ограничено остава движението при 103 км на автомагистрала „Струма“ в посока София, съобщиха от пътната агенция вчера. Ограничението е поради свличане на скална маса в неделя, 19 април.

 

