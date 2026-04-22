Интензивен трафик на тирове на ГКПП „Капитан Андреево“ и „Лесово“

ГКПП „Капитан Андреево“ СНИМКА: Архив

Трафикът на граничните пунктове с Турция „Капитан Андреево“ и „Лесово“ е изключително интензивен на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР на сайта на ведомството към 6 ч. тази сутрин, информира БТА.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. На граничен преход Русе – Гюргево се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границите с Република Северна Македония и със Сърбия. 

Четете още

Още от Полезно

Последно от

Последно от

Водещи новини

Имаме право на вода, но тя не е безплатна - изисква ресурси, поддръжка и отговорност (Видео)