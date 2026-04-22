Априлски сняг покри проходите "Превала" и "Пампорово"

Сняг валя в проходите "Превала" и "Пампорово".

Снимки и видеа в социалните мрежи, показват, че има снежна покривка по пътните настилки.

Днес се очаква да има валежи от сняг на над около 1200-1400 метра. Ще духа умерен и силен северен вятър, по най-високите части - северозападен. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 1°.

Облачността в страната ще бъде предимно значителна, на места с валежи от дъжд. По-интензивни и с гръмотевици ще са явленията в крайните южни и североизточни райони. Вятърът ще е слаб до умерен от север, в Източна България от изток.