Паспортната служба на МВР в София от понеделник се мести в кв. "Младост"

Образец на българска лична карта СНИМКА: МВР

Дирекция „Български документи за самоличност" на МВР, популярна като паспортното в София, вече няма да е на Лъвов мост, а се мести в столичния кв. "Младост" 4, съобщи МВР. Промяната влиза в сила в понеделник, а заявленията ще се подават на бул. „Александър Малинов" № 82 всеки делничен ден от 8,30 ч до 17,30 ч.

Освен това в звената на отдел „Български документи за самоличност" - СДВР към Седмо и Осмо столични районни управления от 27 април се преустановява приемът на заявления за издаване на документи за самоличност. Хората, които са ползвали двете районни, които отговарят за кв. "Младост" и кв. "Дружба", ще трябва да ходят в новия център.

Той разполага с безплатен паркинг и 15 гишета за административно обслужване. Разположен е до спирка на градския транспорт „бл. 458, ж.к. Младост 4" и е в непосредствена близост до метростанция „Бизнес парк София".

В новия Център се приемат следните заявления:

  • за издаване на лична карта и/или паспорт от всички български граждани, независимо от постоянния им адрес
  • за подновяване на свидетелство за управление на моторно превозно средство поради изтичане на срока на валидност на документа или издаване на дубликат само на граждани с постоянен адрес в гр. София
  • В новия център гражданите ще могат да получават и издадените документи по заявления, подадени до 24 април 2026 г

