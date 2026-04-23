Агнешка супа със зелен фасул

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

“В сезона на агнешкото предлагам супа със зелен фасул”, ни пише Марияна Бончева.

ПРОДУКТИ

1/2 кг агнешко месо (може от плешка), 400 г зелен фасул (може от консерва), 1-2 моркова, 1 глава лук, 1 ч.ч. пасирани домати или доматен сок, 2 скилидки чесън, 4 с.л. олио, 3 с.л. брашно, 1 ч.л. червен пипер, пресен магданоз и сол на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Нарязваме агнешкото на малки парчета. След това загряваме малко мазнина в тенджера и запържваме месото.

Изваждаме го и в същата мазнина добавяме наситнените моркови и лук. Щом зеленчуците поомекнат, добавяме зеления фасул.

Разбъркваме за кратко и добавяме брашното и червения пипер, а накрая - доматите. Щом зеленчуковият сос поври няколко минути, наливаме нужното количество топъл бульон.

Връщаме месото и овкусяваме със сол. Оставяме ястието да се готви на умерен огън. Малко преди да е готово, добавяме наситнените скилидки чесън и накълцания магданоз.