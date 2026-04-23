Облаци и слънце се редуват на 23 април

Днес облачността ще е променлива, често намаляваща до предимно слънчево време. Над Югозападна България остава облачно с валежи от дъжд, които до края на деня се очаква да спрат.

Ще духа умерен, в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската равнина временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, в София – около 13°,

НИМХ обяви жълт код за опасност от слани в 7 области от Североизточна България.

Предупреждението от първа степен е за Русе, Търговище, Разград, Шумен, Силистра, Добрич и Варна.

В тези райони сутринта температурите ще бъдат ниски – между 2° и 4°. Около 3° ще е минималната температура за София.