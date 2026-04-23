Отложиха делото "Сияна", след като експертите и ча...

Ограничават движението по пътя Симитли - Кресна към Кулата заради редмонт

път Снимка: Pixabay

За частичен ремонт на асфалтовата настилка от днес се ограничава движението в посока Кулата в участък от път I-1 Симитли – Кресна, в района на малкия тунел /при 383-и км/, съобщиха от АПИ.

Оттам добавиха че, трафикът към Кулата ще се осъществява по обходния път при съоръжението и при скорост до 30 км/ч. Необходимо е водачите да бъдат внимателни и да следват временната организация за движение. Движението в лентата за София е без ограничения. Очаква се ремонтните работи да приключат до 25 април.

От агенцията се извиняват на шофьорите за причиненото неудобство, но изпълнението на предвидените дейности е необходимо, за да се повиши безопасността на движение. Апелираме всички да се движат с повишено внимание, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

