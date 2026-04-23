Ограничават движението в центъра на София в събота заради велопоход, после почва ЦСКА - "Левски"

Задръстване СНИМКА: Pixabay

Движението в центъра на София се ограничава заради социално-спортно събитие велопоход „Заедно" в събота.

От 10.30. часа на 25.04.2026 г. поетапно за осигуряване безопасността на колоездачната колона до приключване на събитието на 25.04.2026 г. временно ще се спре движението на пътни превозни средства поетапно по маршрут:

- от кръстовището на бул. „Патриарх Евтимий" и бул. „Витоша" по бул. „Патриарх Евтимий" до Петте кьошета, на дясно по бул. „Христо Ботев", надясно по бул. „Тодор Александров", направо по бул. „Цар Освободител" наляво по ул. „15 Ноември", пл. „Свети Александър Невски", надясно по ул. „Дунав", надясно по ул. „Московска". След почивка на колоездачите на пл. „Гина Кунчева" надясно по бул. „Васил Левски" наляво по бул. „Цар Освободител" надясно по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" направо по бул. „Пенчо Славейков", наляво по бул. „Витоша" до входа на Южния парк, където е финала.

От 9.00 часа до приключване на събитието на 25.04.2026 г. се забранява престоя и паркирането на пътни превозни средства по маршрута.

В същия ден е и футболното дерби ЦСКА - "Левски" от 16 ч, което също ще затрудни движението в центъра на столицата. На мача се очакват близо 30 000 души.

