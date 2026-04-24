Агнешка дроб сарма в зелеви листа

Различно предложение за наближаващия Гергьовден
Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
Изпращайте рецептите си на
адреси [email protected]
За въпроси - тел. 942 25 31.
КОЙ ГОТВИ
Румен Петров предлага интересна рецепта за агнешка дроб сарма, която може да сготвите за наближаващия Гергьовден.
ПРОДУКТИ
агнешки дреболии
- бял дроб, черен
дроб и сърце,
1 кисело зеле
(може замразени),
1/2 ч. ч. ориз,
4-5 стръка пресен
чесън, олио,
1 с. л. джоджен,
девесил, черен
пипер, сол
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Измиваме много добре агнешките дреболии. Сваряваме ги в подсолена вода, като белият дроб и сърцето варим отделно от черния дроб.
Изваждаме сварената агнешка карантия и след като изстине, я нарязваме на ситно. Почистения и измит пресен чесън също нарязваме на ситно и го изсипваме в сгорещено олио да се задуши за 10 минути, след което при непрекъснато разбъркване добавяме нарязаните дреболии.
Прибавяме измития до бистра вода ориз и разбъркваме, докато се остъкли. Подправяме с джоджен, девесил, черен пипер и сол. Сипваме бульон от варенето на карантията и оставяме на котлона, докато сместа го поеме.
Отстраняваме едрите жили на зелевите листа. Завиваме в тях плънката. Получените сарми подреждаме в намазнена тава. Отгоре поръсваме с малко олио. В тавата наливаме от бульона, леко да покрива сармите. Печем в загрята фурна на 200 градуса до готовност. Поднасяме сармите, поръсени с девесил или копър и придружени с чаша охладено розе.