Агнешка дроб сарма в зелеви листа

Различно предложение за наближаващия Гергьовден

КОЙ ГОТВИ

Румен Петров предлага интересна рецепта за агнешка дроб сарма, която може да сготвите за наближаващия Гергьовден.

ПРОДУКТИ

агнешки дреболии

- бял дроб, черен

дроб и сърце,

1 кисело зеле

(може замразени),

1/2 ч. ч. ориз,

4-5 стръка пресен

чесън, олио,

1 с. л. джоджен,

девесил, черен

пипер, сол

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Измиваме много добре агнешките дреболии. Сваряваме ги в подсолена вода, като белият дроб и сърцето варим отделно от черния дроб.

Изваждаме сварената агнешка карантия и след като изстине, я нарязваме на ситно. Почистения и измит пресен чесън също нарязваме на ситно и го изсипваме в сгорещено олио да се задуши за 10 минути, след което при непрекъснато разбъркване добавяме нарязаните дреболии.

Прибавяме измития до бистра вода ориз и разбъркваме, докато се остъкли. Подправяме с джоджен, девесил, черен пипер и сол. Сипваме бульон от варенето на карантията и оставяме на котлона, докато сместа го поеме.

Отстраняваме едрите жили на зелевите листа. Завиваме в тях плънката. Получените сарми подреждаме в намазнена тава. Отгоре поръсваме с малко олио. В тавата наливаме от бульона, леко да покрива сармите. Печем в загрята фурна на 200 градуса до готовност. Поднасяме сармите, поръсени с девесил или копър и придружени с чаша охладено розе.