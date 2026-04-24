Слънчево, малко дъжд по морето и до 27 градуса

Повече валежи и слабо захлаждане предстоят през следващата седмица

Повече слънце ще има през почивните дни. Само по Черноморието ще има малко облаци и от време на време ще превалява. Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

Минималните температури в петък ще бъдат от 4 до 9 градуса, по Черноморието до 9 градуса. Северозападният вятър ще подгони облаците към Черноморието и над страната ще има повече слънчеви часове. Превалявания се очакват следобед в южните райони и по черноморското крайбрежие. За кратко ще се захлажда. Максималните температури ще са от 16 до 21, по Черноморието до 16 градуса. За София очакваната минимална температура е 4, а максималната - 18 градуса.

В събота минималните температури ще бъдат от 5 до 10, по Черноморието до 10 градуса. Сутринта

мъгли ще влошават видимостта по поречията на Струма и Марица,

а по Черноморието ще се стелят ниски облаци. През деня ще бъде предимно слънчево, с разкъсани облаци над Черноморието. Превалявания се очакват следобед по черноморското крайбрежие на юг от Бургас. Максималните температури ще са от 18 до 23, по Черноморието до 18 градуса. За София очакваната минимална температура е 5, а максималната - 20 градуса.

Над планините облачността ще е разкъсана.

Има повишена лавинна опасност

и заледени туристически пътеки на височина над 2000 м. Вятърът по високите части (над 2500 м) ще бъде от северозапад с пулсове до 40 км/ч. Максималните температури над 2500 м ще са 1 до 4, а на 1500 м - от 7 до 10 градуса.

В неделя минималните температури ще бъдат от 6 до 11, по Черноморието до 11 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево. Следобед ще се развиват купести облаци над планините и по Черноморието. Максималните температури ще са от 22 до 27, по Черноморието до 26 градуса. За София очакваната минимална температура е 6 градуса, а максималната - 23 градуса.

Над планините облачността отново ще е разкъсана. Билата и върховете временно ще се закриват. Има повишена лавинна опасност и заледени туристически пътеки на височини над 2000 метра. Отново ще има вятър с пулсове до 40 км/ч. Максималните температури над 2500 м ще са от 1 до 4, а на 1500 м - от 8 до 11 градуса.

В понеделник следобед от запад на изток ще се заоблачава. Ще се задържи сравнително топло с максимални температури от 19 до 24 градуса. Във вторник следобед ще вали в Северозападна България. В сряда нова облачна вълна ще донесе валежи в западните райони. Ще започне захлаждане. В четвъртък ще превалява в цялата страна. Дневните температури ще достигат 17-22 градуса. В петък ще бъде предимно слънчево, с развитие следобед на купести облаци над планинските райони, каза още метеорологът.