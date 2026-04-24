Всеки пети българин живее в риск от бедност

Проф. Георги Рачев: Вали ли през май, ще има жълтици в края на октомври

Климатологът проф. Георги Рачев КАДЪР: bTV

Перфектно време ни очаква в събота и неделя. Лошата прогноза, която беше за вторник, се размина. Евентуално към сряда или чак към четвъртък може да се влоши времето, каза метеорологът проф. Георги Рачев по Би Ти Ви.

Температурите през април са с 6-7 десети - няма и градус, по-ниски от обичайните. Топло през следващите дни ще и в цяла Европа, няма откъде да дойде студ. Дори в Истанбул, където Мраморно и Черно море оказват влияние за по-ниски температури, се очакват 20 градуса.

Малко по-хладен въздух се очаква да навлезе от Северна Европа евентуално през следващата седмица, но няма да е чак толкова съществено.

От четвъртък се задава период от 3-4 дни с валежи. Около 1-3 май ще е по-дъждовно, но около Гергьовден нещата ще се оправят.

Има една поговорка, че на Гергьовден всяка капка е жълтица. Истинската поговорка обаче е, че така е след Гергьовден - май месец вали ли, ще има жълтици в края на есента. Важното е да няма засушавания.

На шега Рачев обясни, че обожава да дава прогнози за след 30 години, тъй като никой не ги помни.

И все пак предвиди, че в Южна България в неделя се очакват 20-25 градуса.

Във Варна ще има по-голям дисонанс, след топлия уикенд се очакват 13-14 градуса средни температури в понеделник, вторник.

В Русе през уикенда се очакват до 25 градуса.

Във Видин - до 26 градуса, но в четвъртък ще паднат до 17 градуса.

През следващите две седмици проф. Георги Рачев тръгва на път и традиционната му рубрика в петък няма да я има.

Четете още

Още от Времето

Проф. Аспарух Илиев: Любовта е там, където нямаш въпроси (подкаст)