От 27 април влизат в сила нови такси за издаване н...

АПИ: На 29 април са възможни затруднения при купуването на маршрутни карти

път Снимка: Pixabay

На 29 април (сряда), от 15 ч. до 21 ч. ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. Възможни са затруднения при купуването на маршрутни карти. Това съобщават от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

Актуализацията няма да повлияе закупуването на е-винетки и на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.

За избягване на риска от затруднения при покупката, Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им маршрутна карта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

