Поетапно спират парното в София

"Топлофикация София" обяви, че от 27 април 2026 г. започва поетапно спиране на отоплението заради трайното затопляне и очакваните по-високи среднодневни температури. По данни на Национален институт по метеорология и хидрология до края на следващата седмица температурите ще продължат да се повишават и ще се доближат до климатичните норми за сезона.

Живущите в сгради етажна собственост, които желаят отоплителният сезон да продължи, могат да подадат заявление, придружено с решение на Общо събрание. Такава възможност имат и стопански обекти, детски градини, училища и болници.

Фирмите за дялово разпределение вече са уведомени и са в готовност да започнат отчетната кампания за сезон 2025 - 2026 г., като графиците ще бъдат предоставени на потребителите от съответните топлинни счетоводители.

За клиентите, обслужвани от „Топлофикация София" като топлинен счетоводител, отчетът на уредите ще започне на 5 май 2026 г., а конкретните дати за всяка сграда ще бъдат публикувани след 27 април.

От дружеството напомнят, че трябва да бъде осигурен достъп до всички жилища – включително и до тези без използвани или демонтирани отоплителни тела. Това е необходимо за коректно изготвяне на изравнителните сметки в срок.

При невъзможност за достъп в обявените две безплатни дати, клиентите могат да заявят допълнително посещение срещу заплащане според тарифата на съответната фирма за дялово разпределение.