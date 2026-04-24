ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Карлос Насар с четвърта европейска титла в Батуми

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22728558 www.24chasa.bg

От 27 до 29 април променят движението в участъци от „Струма" в област Кюстендил

Магистрала “Струма” СНИМКА: “24 ЧАСА”

През следващата седмица – от 27 април (понеделник) до 29 април (сряда), временно ще се променя организацията на движение в участъци от АМ „Струма". В две отсечки - при 38-и и 52-ри км, ще се извършват краткотрайни гаранционни ремонти по фугите на съоръжения. Дейностите ще се изпълняват поетапно през деня, за да се гарантира безопасността на пътуващите и на работните екипи, съобщават от АПИ. 

На 27 април от 8 ч. до 17 ч. ремонтните работи ще се извършват при 52-ри км на магистралата в посока Благоевград. Ограничено ще е преминаването в активната и аварийната лента, като превозните средства ще се насочват в изпреварващата.

На 28 април от 8 ч. до 17 ч. дейности ще се изпълняват при 38-ми км АМ „Струма" в платното за София. Ограничено ще е навлизането в активната и изпреварващата лента, а движението ще се пренасочва в аварийната.

На 29 април от 8 ч. до 17 ч. ще продължи работата по съоръжението при 38-ми км в посока София. Автомобилите ще преминават по изпреварващата лента, а ремонтните дейности ще са в активната и аварийната лента.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфортът на пътуване.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

