Авария в тролейбусната мрежа на Русе засегна 7 линии

Пътнотранспортно произшествие прекъсна днес електрозахранването на част от тролейбусната мрежа в Русе. В района на кръстовището между ул. „Потсдам" и ул. „Иван Ведър" тежкотоварен автомобил е нанесъл сериозни материални щети по въздушно-контактната мрежа. Вследствие на аварията захранването в този участък е преустановено, което прави невъзможно движението на тролейбуси през зоната. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

С цел осигуряване на транспортното обслужване, „Общински транспорт Русе" незабавно пренасочи автобуси, които да заменят тролейбусите по засегнатите линии.

Поради технологичното време за пренасочване на парка и ограничения брой налични резервни превозни средства, до края на деня (24 април) разписанията на следните линии ще бъдат разредени:

• Линии №: 2, 12, 13, 19, 20, 21 и 27.

Аварийните екипи на „Общински транспорт Русе" вече са на място и работят по отстраняване на щетите, за да се възстанови нормалното движение и пълната честота на курсовете да бъдат възстановени в най-кратки срокове.

„Общински транспорт Русе" апелира към гражданите да планират пътуванията си с предвиденото забавяне. Дружеството поднася своите извинения за причиненото неудобство.