ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Калифорния с референдум срещи мярка, задължаваща х...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22731340 www.24chasa.bg

Трафикът на "Капитан Андреево" и "Лесово" е изключително интензивен за камиони

Интензивен е трафикът за товарни автомобили на изхода на ГКПП „Капитан Андреево“ СНИМКА: Архив

Трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) "Капитан Андреево" и "Лесово" е изключително интензивен на изход за товарни автомобили, съобщиха на сайта си от Главна дирекция "Гранична полиция" на Министерството на вътрешните работи (МВР). Данните са към 6:00 часа. 

По границите с Румъния и Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи.

На граничен преход Русе – Гюргево се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира. 

През граничните преходи "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона, а през "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" - леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален и на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границите с Република Северна Македония и Сърбия.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)