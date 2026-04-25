Протест затвори пътя София-Монтана при село Мездрея, искат намаляване на скоростта

Гневни жители на Берковица и на село Мездрея в община блокираха от 10:00 до 10:30 часа днес движението по пътя София-Монтана през прохода Петрохан в Стара планина. Протестът бе при разклона за село Мездрея с искане за намаляване на скоростта в този участък от пътя, предаде БТА.

Скоростта трябва да се ограничи на 60 километра в час като се поставят ограничителни знаци и да се подобри видимостта, като се изсекат храсти и дървета, заяви кметът на село Мездрея Катя Иванова. Тя посочи, че на Великден на това място стана тежка катастрофа, при която на място загинаха двама души, а малко преди това друга катастрофа с един загинал. В Мездрея постоянно живеят около 160 души, сред които и ученици, пътуващи за училище в Берковица. В селото няма магазин и местните хора ежедневно пътуват до града, за да се снабдят с хранителни продукти и стоки. Кръстовището от селото с главния път София-Монтана е изключително натоварено, но ограничение няма и това е предпоставка за тежки транспортни произшествия, коментира Иванова.

Кметът на Берковица Радослав Найденов също присъства на протеста и заяви, че Община Берковица многократно е писала до АПИ и Областното пътно управление, че има концентрация на катастрофи на разклона за Медрея, но отговора от там е бил, че няма такова нещо, макар в последните години да има трима загинали на това място. „За мен не е нормално да има кръстовище, към две населени места – Берковица и Мездрея и скоростта да бъде 90, с толеранса на камерите на полицията - около 100 километра в час и държавата да не желае това да се промени. Това е пренебрегване на безопасността", заяви Найденов.

Мирослав Миронов, баща на загиналото при катастрофата на Великден на това място момиче на 24 години, заяви, че властите не трябва да чакат да се случи най-лошото, за да се наложат ограничения. Според него при фаталната за детето му катастрофа на 12 април колата, в която е пътувала дъщеря му, е спряла на знак стоп на кръстовището, а след това е тръгнала да минава, но се е появил технически проблем в двигателя, той е започнал да работи на пресекулки и колата е била ударена странично от преминаващ с висока скорост автомобил от София към Монтана.

Протестът на пътя край Берковица днес беше разрешен от Общината и беше охраняван от полицията, която не допусна инциденти. Движението беше спряно още преди мястото на блокадата и така протестиращите нямаха досег с преминаващи по пътя автомобили.