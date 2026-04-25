Фалшиви сайтове събират онлайн по 2 евро такса за Дунав мост при Русе, предупредиха от митниците

Такса "мост" за Дунав мост – Русе се заплаща онлайн само чрез Е-Портала на Агенция "Митници". Това припомнят от агенцията във връзка със случай на оплакване от гражданин, платил такса „мост" за Дунав мост – Русе към нелегитимен сайт. Преминаващите с леки автомобили могат да платят и на място в брой или с банкова карта.

Таксата е нормативно определена и е една и съща при касово и безкасово плащане – 2 евро, припомня БТА.

Други сайтове, които твърдят, че предлагат подобна услуга, следва да се разглеждат като опит за измама. Във връзка със случая на румънски гражданин, заплатил към нелегитимен сайт, Агенция "Митници" е уведомила оперативно компетентните органи.

Такса "мост" се администрира от Агенция "Митници" при преминаване на Дунав мост Русе – Гюргево в посока изход от страната. При преминаване на моста в обратната посока – от Румъния към България, таксата се администрира от румънските власти.

От лятото на 2024 г. такса "мост" за преминаване на Дунав мост – Русе може да се заплаща и онлайн на всички излизащи от България леки автомобили (до 8+1 места), без значение държавата им на регистрация.

Дунав мост е в ремонт от 10 юли 2024 г., който се изпълнява поетапно. Организацията на работа позволява преминаване на превозните средства двупосочно в платното, в което не се извършват строително-монтажни дейности.