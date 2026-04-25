Завършихме европейското по щанги с бронз на Христо...

Протест блокира Ришкия проход край Карнобат, оплакват се от лошо състояние на пътната настилка

Ришкия проход СНИМКА: Гугъл стрийт вю

Протестиращи блокираха движението през Ришкия проход заради лошото състояние на пътната настилка, съобщава БНТ

Недоволството на жители от Карнобат и Сунгурларе започна с автошествие от КПП Карнобат до село Лозарево. Там хората непрекъснато пресичаха главния път по пешеходната пътека, с което на практика спряха трафика и се създаде колона от над 60 тежкотоварни автомобила.

Повод за протеста на жителите е некачествения ремонт на пътната отсечка. Те твърдят, че ежедневно пътуват по този маршрут, който по думите им създава сериозен риск за всички участници в движението.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ заявиха, че ремонтните дейности в участъка Карнобат – Лозарево продължават, като до момента е извършено частично изкърпване. Оттам допълват, че предстои и основен ремонт, но към момента няма конкретни срокове за започването му.

Протестиращите са категорични, че ще продължат с недоволството си и през следващата седмица, докато исканията им не бъдат чути.

