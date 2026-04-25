НИМХ обяви жълт код за силен вятър в няколко области утре

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви за утре жълт код за силен вятър в няколко области на страната. Информацията е публикувана на сайта на института.

Жълтият код се отнася за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Русе, Разград, Силистра, Добрич, Велико Търново, Търговище, Шумен и Варна, пише БТА.

Утре ще бъде слънчево. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, вечерта в Североизточна България от север-североизток, в Северна България ще се усили и ще бъде умерен и силен. Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°, в София - около 23°.