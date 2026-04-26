Изключително интензивен е трафикът на "Капитан Андреево" и "Лесово"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове "Капитан Андреево" и на "Лесово" на границата с Турция е изключително интензивен на изход за товарни автомобили. Това съобщават от Главна дирекция "Гранична полиция". Данните са към 6:00 часа тази сутрин.

Движението е нормално на всички гранични преходи с Румъния и Гърция. На граничния преход Русе – Гюргево се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира.

През граничните преходи „Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Нормален е и трафикът на граничните пунктове с Република Северна Македония и със Сърбия, пише БТА.