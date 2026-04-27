Пластмасовите бутилки стават платени

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Козуначен десерт с домашен крем

688

Кой готви

"Предлагам рецепта за вкусен десерт, който може да приготвите, ако ви е останал козунак от Великден", пише ни Виолета Василева.

Продукти

козунак

сладко по избор

орехи

За крема:

1 л. прясно мляко

3 яйца

1 ч.ч. захар

5-6 с.л. брашно

1 пак. ванилия

Начин на приготвяне

За млечния крем - разбиваме яйцата с 1 ч.ч. захар до побеляване, добавяме 6 - 7 с. л. брашно и ванилията. Слагаме млякото на котлона, като се сгорещи, махаме встрани и изсипваме на тънка струйка сместа, отново слагаме на котлона и бъркаме енергично до сгъстяване на крема.

Нарязваме козунака на филии, дебели около един пръст.

На дъното на тавичката, в която ще сглобяваме тортата, слагаме малко от крема. Подреждаме ред от филии козунак, върху тях крем, върху крема смлени орехи.

Продължаваме с ред от филии козунак, отново крем, орехи и така, докато свърши козунакът и кремът, като трябва да завършим с крем.

По желание, ако козунакът е много сух, може да го полеете с прясно мляко, преди да слагате от крема.

Желателно е да престои поне 2 часа, за да си поеме козунакът от крема.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

