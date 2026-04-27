Козуначен десерт с домашен крем

"Предлагам рецепта за вкусен десерт, който може да приготвите, ако ви е останал козунак от Великден", пише ни Виолета Василева.
Продукти
козунак
сладко по избор
орехи
За крема:
1 л. прясно мляко
3 яйца
1 ч.ч. захар
5-6 с.л. брашно
1 пак. ванилия
Начин на приготвяне
За млечния крем - разбиваме яйцата с 1 ч.ч. захар до побеляване, добавяме 6 - 7 с. л. брашно и ванилията. Слагаме млякото на котлона, като се сгорещи, махаме встрани и изсипваме на тънка струйка сместа, отново слагаме на котлона и бъркаме енергично до сгъстяване на крема.
Нарязваме козунака на филии, дебели около един пръст.
На дъното на тавичката, в която ще сглобяваме тортата, слагаме малко от крема. Подреждаме ред от филии козунак, върху тях крем, върху крема смлени орехи.
Продължаваме с ред от филии козунак, отново крем, орехи и така, докато свърши козунакът и кремът, като трябва да завършим с крем.
По желание, ако козунакът е много сух, може да го полеете с прясно мляко, преди да слагате от крема.
Желателно е да престои поне 2 часа, за да си поеме козунакът от крема.